Нова смертельна ДТП з маршруткою: хто винен цього разу

В ДТП у Луганській області загинула людина. / Фото: Колаж: Сьогодні
Причиною смертельної ДТП з маршруткою в Луганській області була не ожеледиця. На момент аварії на дорозі не було жодних недоліків, пов'язаних із погодніми умовами.
Про це заявили в "Укравтодорі".
Аварія сталася сьогодні вранці поблизу села Оріхове у Старобільському районі на автошляху Н-26 Чугуїв – Мілове (км 217+800). У кюветі опинився пасажирський мікроавтобус.
"Дорожники оперативно виїхали на місце аварії. Поліція склала акт обстеження ділянки дороги, де трапилася трагедія. Жодних недоліків дорожнього покриття не виявили, задокументовано відсутність ожеледиці", – йдеться в повідомленні.
Поліція називала іншу причину
За попередньою інформацією правоохоронців, водій не врахував дорожньої обстановки (ожеледиця) та допустив виїзд на узбіччя.
Що з пасажирами
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди один пасажир загинув. Водій та шестеро пасажирів отримали тілесні ушкодження.
Двоє пасажирів госпіталізовані, іншим постраждалим надана допомога на місці події.
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