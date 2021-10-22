Нові правила перевезень, день другий. Поліція нагрянула з перевіркою на автостанцію – трансляція

Поліція перевіряє транспорт у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні з 21 жовтня почали діяти нові правила перевезень, які вплинули на роботу залізничного, авіаційного та автобусного транспорту між областями.
Сайт "Сьогодні" пише, що відбувається з транспортом в Україні.
Дивіться онлайн-трансляцію з місця:
8:56 За словами поліцейського, на другий день проблем вже значно менше. Перевізники краще реагують на перевірки, не конфліктують і надають документи.
8:50 Патрульні поліцейські приїхали на автостанцію "Київ", яка знаходиться біля Центрального залізничного вокзалу. Правоохоронці перевірятимуть, як перевізники і пасажири міжрегіонального транспорту дотримуються нових правил.
Які правила ввели з 21 жовтня
З 21 жовтня водії, екіпаж і пасажири залізничного, авіаційного та автобусного транспорту повинні мати один з таких документів:
- документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для "жовтих" областей підійде і одна доза;
- міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозною вакциною або двома дозами дводозної;
- негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіду, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";
- негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, що діє 72 години.