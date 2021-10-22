Новые правила перевозок, день второй. Полиция нагрянула с проверкой на автостанцию – трансляция

Полиция проверяет транспорт в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине с 21 начали действовать новые правила перевозок, которые повлияли на работу железнодорожного, авиационного и автобусного транспорта между областями.
Сайт "Сегодня" пишет, что происходит с транспортом в Украине.
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8:56 По словам полицейского, на второй день проблем уже намного меньше. Перевозчики лучше реагируют на проверки, не конфликтуют и предоставляют документы.
8:50 Патрульные полицейские приехали на автостанцию "Киев", которая находится возле центрального ЖД вокзала. Правоохранители будут проверять, как перевозчики и пассажиры межрегионального транспорта соблюдают новые правила.
Какие правила ввели с 21 октября
С 21 октября водители, экипаж и пассажиры железнодорожного, авиационного и автобусного транспорта должны иметь один из таких документов:
- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;
- международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами двудозной,
- отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";
- отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.