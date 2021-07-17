Нові санкції РНБО і закон про покарання за брехню в декларації – головні новини за ніч

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З 18 липня Німеччина відкриває кордони для всіх резидентів України, а всім органам центральної виконавчої влади доручили до 7 вересня підготувати проєкт системи моніторингу діяльності олігархів.

РНБО ввела нові санкції

На останньому засіданні РНБО ввели санкції проти 15 фізичних та 53 юридичних осіб.

"Також на засіданні РНБО в п'ятницю розглядалося питання застосування персональних спеціальних економічних і обмежувальних санкцій за пропозиціями Кабінету міністрів України і СБУ. Так, були застосовані санкції до 15 фізичних та 53 юридичних осіб", – повідомили в ОП.

Зеленський підписав закон про покарання за брехню в декларації

Тепер за навмисне неподання декларації загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років або позбавлення волі строком на один рік. За внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію розмір штрафу встановлюється від 3 тис. До 4 тис. (За чинною редакцією – від 2,5 тис. До 3 тис.) неоподатковуваних мінімумів доходів, а також передбачається покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років.

В Україні з'явиться система моніторингу діяльності олігархів

До 7 вересня, перед новою сесією Верховної Ради, органи центральної виконавчої влади повинні підготувати для обговорення проєкт системи моніторингу олігархів.

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"Доручили Апарату Ради нацбезпеки, членам РНБО, Антимонопольному комітету, Службі безпеки, всім органам центральної виконавчої влади до 7 вересня підготувати проєкт системи моніторингу тих людей, яких ми з вами звикли називати олігархами", – сказав Данилов.

Німеччина відкриває кордони для всіх українців

Німеччина вже з 18 липня відкриває кордони для резидентів України. Тепер в'їзд в країну буде дозволений не тільки вакцинованим від COVID-19 і тим, у кого були вагомі підстави для відвідування країни.

Однак внесення України до цього списку не звільняє туристів від обов'язку надавати негативний тест на коронавірус. Крім того, країни-члени ЄС можуть також вимагати самоізоляцію і повторний тест.

До речі, ВООЗ вперше рекомендувала вакцинувати дітей старше 12 років: