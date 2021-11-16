Новий "рекорд" по смертях та переповнені крематорії: все про COVID-ситуацію в Україні

В Україні за 15 листопада зафіксували найбільшу кількість смертей від коронавірусу від початку пандемії. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за минулу добу від коронавірусу померла найбільша кількість людей з початку пандемії. При цьому в крематорії Києва побільшало роботи, порівняно з літнім періодом.

Сайт "Сьогодні" зібрав головне про ситуацію з коронавірусом в Україні станом на 16 листопада.

Реклама

Рівень захворюваності

За минулу добу, 15 листопада, в Україні зафіксували 16 308 нових підтверджених хворих COVID-19. З них дітей – 1 168, медпрацівників – 327. Всього:

госпіталізовано – 2 264 особи;

летальних випадків – 838 (рекордна кількість з початку пандемії) ;

; одужало – 21 914 осіб.

Що відбувається у Київському крематорії

"На сьогодні, якщо порівнювати з літнім періодом, кількість процесій подвоїлася, – каже прессекретар крематорію Андрій Ященко. – Якщо влітку в середньому було 60 процесій на день, то тепер від 100 до 120".

Співробітник крематорію пояснив "Сьогодні", що до них привозять тіла померлих цілий день, але це не означає, що все це жертви коронавірусу.

Реклама

"Статистику я вам не назву. Але підіть до крематорію і самі зрозумієте, хто помер від коронавірусу, а хто з іншої причини. Бачите, там уже почав шуміти мотор, скоро дим піде", – пояснює чоловік і вказав на схил, чорний від кіптяви, над яким здіймався невеликий димок.

Зазвичай коронавірусних хворих ховають у закритій труні. Представники ритуальних фірм намагаються багато не казати про свою роботу.

Зони карантину

Станом на 16 листопада лише дві області у жовтій зоні карантину. Ще п'ять регіонів у помаранчевій, решта – у червоній.

Які області у червоній зоні

Реклама

Херсонська,

Одеська,

Запорізька,

Донецька,

Дніпропетровська,

Сумська,

Миколаївська,

Рівненська,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Хмельницька,

Чернігівська,

Львівська,

Волинська,

Черкаська.

Які області в оранжевій зоні

Вінницька,

Закарпатська,

Полтавська,

Харківська,

Чернівецька.

Які області у жовтій зоні

Тернопільська,

Кіровоградська.

З 18 листопада Вінницька область переходить до "червоної" карантинної зони.

У яких регіонах поліпшується ситуація

В Офісі президента заявили, що в Україні другий тиждень поспіль стабілізується ситуація із захворюваністю на COVID-19. Спостерігається зниження основних негативних показників.

Луганську та Херсонську області можуть перевести до "жовтої зони" адаптивного карантину, якщо збережеться позитивна динаміка.

Обстановка з COVID-вакцинацією

За минулу добу, 15 листопада, ще 268 088 людей вакцинувалися проти COVID-19. Одну дозу отримали 102 908 людей, повністю імунізовані – 165 180 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 331 552 людини, з них отримали одну дозу – 12 331 550 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 887 415 людей. Загалом проведено 21 218 965 щеплень.

Раніше ми писали: