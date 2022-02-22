Звернення Зеленського: оголошено призов резервістів та податкові "канікули"

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у зв'язку із визнанням Росією псевдореспублік "ЛДНР".

"Вчора РФ визнала незалежність квазі-утворень на тимчасово окупованих територіях України. Сьогодні – ратифікувала так звані "угоди" та надала дозвіл президенту Росії на використання збройних сил за кордоном. Тобто на Донбасі. На території України.

На зміну "нас там нет" прийшло офіційне "мы все таки тут". Ухвалене на найвищому політичному рівні – одноголосно. І дає чітку відповідь – хто дійсно хоче миру на землі, а хто переділу земель", – заявив він.

За словами президента, цим рішенням Росія "фактично вийшла із Мінських домовленостей".

Реклама

Україна ініціює саміт постійних членів Ради безпеки ООН

Президент зазначив, що для України "альтернативи не має завершення війни".

"Я готовий робити це як у двосторонньому форматі так і за участі інших лідерів. Але хочу підкреслити що для мене головне – збереження суверенітету і територіальної цілісності України. Перший – над яким ми працюємо – саміт лідерів держав – постійних членів РадБезу ООН, України, Туреччини та Німеччини. Більшість учасників саміту вже підтримали цю ініціативу, зокрема Реджеп Ердоган, який підтвердив це мені у телефонній розмові", – сказав Зеленський.

Зеленський подякував Заходу за санкції проти РФ

Володимир Зеленський зазначив, що для західних партнерів немає альтернативи запровадженню санкцій.

Реклама

"Вчора я говорив з президентом США Джо Байденом, який ухвалив запровадження санкцій проти терористичних утворень на окупованих територіях України. Також я мав розмову з прем’єром Великобританії Джонсоном. Сьогодні він оголосив про санкції щодо російських банків і олігархів. Крім цього канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про блокування запуску газопроводу "Північний потік -2". Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що Оттава також запровадить екномічні санкції за порушення нашого суверенітету і територіальної цілісності", – перерахував він.

Президент готує призов резервістів

Зеленський розповів, що він видав указ про призов резервістів ва особливий період.

"Наголошую: йдеться виключно про громадян, віднесених до оперативного резерву. Маємо підвищити готовність української армії до всіх можливих змін в оперативній обстановці. За рішенням головнокомандувача Збройних Сил найближчим часом також будуть проведені навчальні збори резервістів системи тероборони", – повідомив він.

Бізнесу обіцяють податкові пільги

Президент заявив про запуск "програми економічного патріотизму". За його словами, патріот – це той, хто бореться із ворогом за свою землю, і той, хто вкладається в неї грошима та створює робочі місця.

"Це додаткові стимули для локалізації нашого виробництва. Цільові програми підтримки окремих галузей. Зменшення податкового навантаження на бізнес та обмеження перевірок. Це стимули для залучення коштів населення у бізнес та банківську систему. Зниження ПДВ на бензин та дизель. Це дозволить знизити ціни на заправках. Наша мета – здобуття економічної незалежності. Особливо у енергетиці", – перерахував він.

Путін визнав "ЛДНР"

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність так званих "ЛДНР". Глава РФ назвав відповідний указ "таким, що давно назрів". Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити "підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

Реклама

Після підписання указу розпочалося введення російських військ в ОРДЛО. На Донбасі люди помітили вночі колони військової техніки.

Через рішення Путіна президент США Джо Байден ввів санкції проти "ЛДНР". Відповідно до рішення американського лідера, зокрема, заборонені інвестиції в "ДНР" та "ЛНР", а також імпорт у США будь-яких товарів, послуг чи технологій із псевдореспублік. Крім того, указ дає можливість накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти в "ЛДНР".

Україна готується розірвати дипвідносини з РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав розрив дипломатичних відносин з Росією таким, що відповідає інтересам держави.

"Сьогодні вночі я підписав подання на президента України з пропозицією розірвати дипломатичні відносини з Російською Федерацією", – повідомив він на брифінгу 22 лютого.

За словами Кулеби, "це відбудеться, як тільки президент ухвалить відповідне рішення".