Окупант здав українцям зброю та форму. СБУ довелося допитувати його у весільному костюмі (відео)

Ще один військовий РФ здався в полон. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський загарбник так хотів здатися в полон українцям, що здав не лише свою зброю, а й форму. Тому на допиті СБУ йому довелося сидіти у весільному костюмі, який йому дали жалісливі українці.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Під час допиту загарбник розповів, що обіцяли 3-4-денний переможний марш і теплу зустріч місцевого населення.

Натомість вони, покинуті напризволяще своїми командирами, кілька днів блукали в лісах, ховалися від місцевих жителів, аж поки не здалися в полон "мисливцям з тероборони".

"Цікаво, як розповідатиме нащадкам "бравий" розвідник про свої подвиги в Україні? Чи розкаже, як в болотах на Чернігівщині спалив свій БТР та згубив парадну форму, в якій планував пройтись урочистою ходою Хрещатиком? Чи покаже це відео у костюмі нареченого?" – цікавляться в СБУ.

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Російський полонений зізнався, що їхав на війну, а не на навчання

Російські військові, які потрапляють у полон, почали зізнаватися у намірах захопити міста в Україні. Один із них розповів, що їхав не на навчання, а на війну в Україну.

За словами полоненого окупанта, на захоплення Харкова російським військам дали три дні.

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"Була команда захопити місто, окупувати всі основні дороги, перекрити виходи цивільних і зайняти Харків. Також мали дозвіл відкривати вогонь по мирному населенню і всіх жителях міста", – говорить полонений командир взводу.

Замість легкої прогулянки Україною ворога чекав тотальний розгром. Із цілого взводу загарбників вижив лише офіцер (на відео) та один солдат. І лише тому, що вони здалися в полон.

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