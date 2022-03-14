Окупантами пошкоджено лінію, яка живить Чорнобильську АЕС і Славутич

Аварійні бригади змушені їхати у небезпечну зону / Фото: Колаж: Сьогодні
Лінію, яка живить Чорнобильську АЕС і Славутич, вкотре пошкоджено окупантами. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
"Вчора, 13 березня, ремонтна бригада Укренерго відремонтувала високовольтну лінію електропередачі, що живить Чорнобильську АЕС і Славутич. О 19:07 лінію поставили під напругу і розпочали відновлення енергоживлення інфраструктури ЧАЕС і Славутич. Проте завершити ці роботи не вдалося, тому що окупанти незабаром знову пошкодили лінію", – йдеться у повідомленні.
Ремонтна бригада Укренерго змушена знову їхати на окуповану територію поблизу Чорнобильської АЕС, шукати та ліквідувати нове пошкодження.
Чорнобильська АЕС є важливим об'єктом, який не може залишатись без надійного енергоживлення. Також від лінії живлення атомної станції залежить електропостачання мешканців Славутича.
Навіть після успішного ремонту та чергового відновлення електропостачання на ЧАЕС не виключено нових випадків пошкоджень ліній електропостачання через ворожі обстріли та пожежі.
Що відбувається на ЧАЕС
- Чорнобильська АЕС 24 лютого була захоплена російськими окупантами, які утримують у заручниках працівників станції.
- Незабаром у Чорнобильській зоні зафіксували збільшення радіації. За інформацією Держінспекції ядерного регулювання України, внаслідок окупації та бойових дій встановити причини зміни показників радіаційного фону у зоні відчуження наразі неможливо.
- Повідомлялося, що МАГАТЕ втратила зв'язок із системами моніторингу на ЧАЕС, захопленої окупантами. Системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській станції перестали передавати дані до МАГАТЕ.
- 9 березня стало відомо, що єдина лінія електропостачання ЧАЕС та всіх її ядерних об'єктів, контрольованих російською армією, пошкоджена.
- Президент РФ Володимир Путін дав наказ про підготовку теракту на Чорнобильській атомній електростанції, заявило у Facebook Головне управління розвідки Міноборони України