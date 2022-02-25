Окупанти почали розстрілювати мирних жителів

Фіксуються нові факти нападу російських військ на людей / Колаж "Сьогодні"
Весь день надходять повідомлення про скоєння злочинів проти людяності російськими окупантами, напали на Україну в ніч проти 24 лютого. Тепер стало відомо про такий факт у Шостці.
Що відомо
"Ворожа колона БТР йшла на Кролевець. Дійшла до Дубовичів. Дорогою розстрілювали всі. Є поранені та вбиті серед цивільних. Після проїзду колони залишилася розстріляна "Шкода" з таксистом. Він важко поранений, нині на операції в Глухівській лікарні", – повідомив голова Шосткінської райдержадміністрації (Сумська обл.) Віктор Губенко.
Інші порушення
- По Харківському авіаційному заводу було проведено обстріл касетними ракетами злітної смуги. Поранення отримали троє людей.
- У Мережі з'явилося відео російського окупанта, який робить радісне селфі-відео на тлі обстрілу "Градами" у бік українського міста Маріуполь.
- Проректор з наукової роботи Сумського національного аграрного університету Юрій Данько повідомив, що очікує бомбардування з боку російських окупантів.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що атаки російських військових на дитячий садок та дитячий будинок – це військові злочини та порушення Римського статуту. Україна звертатиметься до міжнародних судів.