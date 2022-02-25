Оккупанты начали расстреливать мирных жителей

Фиксируются новые факты нападения российских войск на людей / Коллаж "Сегодня"

Весь день поступают сообщения о совершении преступлений против человечности российскими оккупантами, напавшими на Украину в ночь на 24 февраля. Теперь стало известно о таком факте в Шостке.

Что известно

"Вражеская колонна БТР шла на Кролевец. Дойшла до Дубовичей. По дороге расстреливали все. Есть раненые и убитые среди гражданских. После проезда колонны осталась расстрелянная "Шкода" с таксистом. Он тяжело ранен, сейчас на операции в Глуховской больнице", – сообщил глава Шосткинской райгосдаминистрации (Сумская обл.) Виктор Губенко.

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