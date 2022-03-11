Окупанти вночі обстріляли Чернігів, все місто залишилося без води

Чернігів лишився без води після обстрілів. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Чернігові внаслідок нічних ударів було порушено водопровідну мережу. Через це все місто залишилось без води, а комунальники не знають, де саме стався прорив.

Про це повідомили у КП "Чернігівводоканал".

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У КП наголосили, що пошкодження, найімовірніше, великого діаметру. Через прорив було припинено водопостачання міста.

"Прохання до мешканців міста повідомляти про пошкодження мереж для їх подальшого ремонту та відновлення водопостачання", - йдеться в повідомленні.

У водоканалі наголосили, що поки не усунуть прорив, води не буде. Людей просять у приватних повідомленнях сповістити, якщо знайдуть місце прориву.

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"Поки не знайдемо і не відремонтуємо водогон – води не буде ні в кого!" – попередили у водоканалі.

Ситуація в Чернігові

Станом на ранок 10 березня місто лишалось тимчасово без газопостачання.

"Перебита 500-та магістральна мережа тиском 3 мегапаскалі – це високий тиск. Є проблема "на передку" переварити цю ділянку мережі. Робимо зусилля щодо перепідключення газу, оскільки місто закільцьоване. Шукаємо технічну можливість заведення газу з іншої мережі, іншого ГРП", – розповів мер Чернігова Олександр Атрошенко.

У місті та на околицях тривають запеклі бої та обстріли. Люди намагаються покинути Чернігів, але гуманітарних коридорів немає.

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Є інформація про чотирьох загиблих та трьох поранених через російські обстріли з групи громадян, які 9 березня пішки вибиралися із Чернігова.

За даними Департаменту охорони здоров’я ОДА, з 24 лютого по 9 березня в боях на Чернігівщині загинула 171 людина, з них 77 – цивільні (може бути більше, таку кількість тіл змогли доправити до моргу. – Ред.).

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