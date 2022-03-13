Окупанти обстріляли Попасну фосфорними боєприпасами (фото, відео)

Окупанти здійснили черговий злочин проти України/Фото: колаж: "Сьогодні"
Російські окупанти під час бомбардування Попасної в Луганській області використовували фосфорні боєприпаси. Вони є забороненими міжнародними угодами.
Про це повідомив перший заступник керівника патрульної поліції Києва Олексій Білошицький.
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"Попасна. Використання фосфорних боєприпасів. Нищівна, руйнівна, потворна сила", — написав Білошицький.
Він зазначив, що фашисти називали такі боєприпаси Brennende Zwiebel (Палаючий купол). За його словами, сьогодні російські окупанти застосовують цю зброю по українських містах, завдаючи жителям неймовірні страждання.
"Асвабадітєлі у всій красі. Скоти. Не люди", — зазначив Білошицький.
Фосфорні боєприпаси
Фосфорні боєприпаси — тип запальних або димових боєприпасів, споряджених білим фосфором. Існує кілька видів подібної зброї та боєприпасів, у тому числі:
- авіабомби;
- артилерійські снаряди;
- реактивні снаряди (ракети);
- мінометні міни;
- ручні гранати.
При використанні проти військових цілей, розташованих усередині або в околицях населених областей, зброя, що містить білий фосфор, за міжнародними угодами (Протокол III до Конвенції про конкретні види звичайної зброї), заборонена до застосування. Димові боєприпаси під дію Конвенції не підпадають.