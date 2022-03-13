Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Хотіли Київ, але взяли лише село за два тижні: окупанти похвалилися "успіхом" на Луганщині

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 березня, 02:51
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У селі Сурівцівка лише 3 будинки
Таку новину розповсюдило Міністерство оборони РФ, а пропагандисти активно її поширили. Колаж "Сьогодні"
Таку новину розповсюдило Міністерство оборони РФ, а пропагандисти активно її поширили. Колаж "Сьогодні"

Російські окупанти похвалилися, що захопили на Луганщині село Сурівцівка, де всі три будинки. Ймовірно, там навіть ніхто не мешкає зараз.

Про це розповів екс-заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука у Twitter.

Реклама

Деталі

За його словами, у цьому селі лише 3 будинки, в яких за даними 2001 року проживало 8 осіб.

"Міноборони РФ відрапортувало, що угрупованню "ЛНР" вдалося взяти під контроль Суровцівку. Складна була операція, думаю. Поясню. У селі лише три будинки, в яких 2001-го проживало 8 осіб. Хотіли взяти Київ за два дні, але взяли за два тижні Суровцівку. Ідіоти", – зазначив Тука.

Реклама

Морги Ростовської області переповнені

На Луганському та Донецькому напрямках ворог зазнає непоправних втрат:

  • 150-та мотострілецька дивізія ЗС РФ за 12 днів втратила не менше ніж сім своїх батальйонно-тактичних груп.
  • Знищено танковий батальйон, що йшов на посилення підрозділів, що атакували Маріуполь. Від нього залишилися 4 танкісти.
  • Вже понад тисячу загиблих та поранених окупантів на східному напрямку. Лише сьогодні до військового шпиталю Ростова-на-Дону доставлено 200 тіл загиблих росіян.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров В Україну надходять тисячі тонн "гуманітарки" від сусідніх країн Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вторгнення Росії, день 17-й. Загроза вибуху на ЧАЕС, величезні втрати окупантів та нові санкції – онлайн Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Лейтенант Українець Владислав - 22-річний командир взводу мотопіхотного батальйону “Полісся”. Боєць зумів ефективно прикрити відхід побратимів при наступі ворога, врятувавши сотні життів. Про загибель Українця повідомили під час прориву на Антонівському мосту Херсонської області. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Капітан Силівакін Ростислав - командир механізованого батальйону 93-ї механізованої бригади ЗСУ “Холодний Яр”. За успішні бої з переважаючими силами противника, звільнення українських міст і сел Сумщини нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.
Слава Україні!
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти