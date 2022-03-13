Окупанти тиждень тримають мешканців Маріуполя без питної води

Люди видобувають воду з батарей опалення

Маріуполь продовжують бомбардувати, жителі без світла та води вже кілька днів / Колаж "Сьогодні"

Гуманітарна ситуація в українському Маріуполі, який російські окупанти беруть змором, погіршується з кожним днем. Про це повідомив американський телеканал CNN з посиланням на Координатора із надзвичайних ситуацій міжнародної організації "Лікарів без кордонів" (MSF).

Що відомо

"У Маріуполі у нас є співробітники MSF, з якими ми змогли підтримувати зв'язок, хоча підтримувати цей зв'язок з кожним днем ​​стає все важчим і важчим. Вони підтвердили нам, що вже більше тижня люди не мають доступу до очищеної питної води", – сказав Алекс Уейд Джиму Акості з CNN.

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За словами представника MSF, маріупольці змушені використовувати талу та дощову воду. Також люди зламують системи опалення, щоб звідти злити воду та використовувати її для пиття. Але цей запас уже закінчується, як і їжа. Також є випадки смерті людей, у яких закінчилися необхідні їм ліки.

"На наступному етапі ми побачимо людей, які потенційно можуть померти від зневоднення та голоду або… ті, що біжать із міста у пошуках їжі та води та вмирають від насильства за межами міста", — сказав він.

"Я думаю, ми можемо сказати, що зараз ми перебуваємо у фазі катастрофи", – резюмував Алекс Уейд Джиму Акосте.

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Обстановка у Маріуполі