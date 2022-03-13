Окупанти тиждень тримають мешканців Маріуполя без питної води

Гуманітарна ситуація в українському Маріуполі, який російські окупанти беруть змором, погіршується з кожним днем. Про це повідомив американський телеканал CNN з посиланням на Координатора із надзвичайних ситуацій міжнародної організації "Лікарів без кордонів" (MSF).
Що відомо
"У Маріуполі у нас є співробітники MSF, з якими ми змогли підтримувати зв'язок, хоча підтримувати цей зв'язок з кожним днем стає все важчим і важчим. Вони підтвердили нам, що вже більше тижня люди не мають доступу до очищеної питної води", – сказав Алекс Уейд Джиму Акості з CNN.
За словами представника MSF, маріупольці змушені використовувати талу та дощову воду. Також люди зламують системи опалення, щоб звідти злити воду та використовувати її для пиття. Але цей запас уже закінчується, як і їжа. Також є випадки смерті людей, у яких закінчилися необхідні їм ліки.
Далі по темі
"На наступному етапі ми побачимо людей, які потенційно можуть померти від зневоднення та голоду або… ті, що біжать із міста у пошуках їжі та води та вмирають від насильства за межами міста", — сказав він.
"Я думаю, ми можемо сказати, що зараз ми перебуваємо у фазі катастрофи", – резюмував Алекс Уейд Джиму Акосте.
Обстановка у Маріуполі
- З 1 березня Маріуполь перебуває у повному оточенні російськими військами, у місті вже почалася гуманітарна катастрофа. Ось уже тиждень місто чекає на зелений коридор, щоб по ньому почати евакуацію громадян. Але її постійно зривають окупанти, влаштовуючи обстріли.
- У Маріуполі зараз сотні загиблих та тисячі поранених людей, але місто не здається російським окупантам, запевняють місцеві органи влади.
- Вдень 12 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що противник захопив східні околиці Маріуполя.