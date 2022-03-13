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Окупанти продовжують готуватися до наступу: у Генштабі назвали напрямки

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13 березня, 00:24
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Офіційна інформація станом на початок 13 березня
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Станом на північ 12.03.2022 російський супротивник продовжує наступальну операцію проти України, розпочату 24 лютого. Війська міжнародного злочинця Володимира Путіна намагаються відновити свою боєздатність та перегрупувати війська, а також підготуватись до продовження наступу на Поліському, Сіверському, Слобожанському, Донецькому, Таврійському та Південнобузькому напрямках.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

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Що відомо

"Окупаційні війська несуть значні втрати, сповільнили темпи наступу, на переважній більшості напрямків зупинені. Продовжують знищувати об’єкти військової та цивільної інфраструктури. З метою компенсації втрат окупанти організували підготовку додаткових сил і засобів для ведення бойових дій на території України", – йдеться у повідомленні.

На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводив. Військовим керівництвом Республіки Білорусь посилено охорону кордону з Україною. Зберігається висока ймовірність безпосередньої участі збройних сил Республіки Білорусь у військовій операції проти України.

Відзначається ведення повітряної розвідки об’єктів на території України за допомогою БпЛА, імовірно, з території Республіки Білорусь.

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Полісся

На Поліському напрямку активних наступальних дій противника не зафіксовано. Проводяться заходи з відновлення боєздатності та перегрупування військ. Ворог намагається провести розвідку та уточнення позицій ЗС України і можливих шляхів наступу. Окупанти продовжують налагодження системи матеріально-технічного забезпечення шляхом створення ремонтних баз на території Республіки Білорусь.

Північний напрямок

На Сіверському напрямку противник зосереджував зусилля на удосконаленні оперативної побудови військ та системи логістичного забезпечення угруповання. На Слобожанському напрямку ворог проводив наступальні дії у районі н.п. Ізюм, у подальшому намагається просунутися у напрямку н.п. Слов’янськ. Після отриманих у районі міста Харкова втрат вивів на територію РФ (Бєлгородська область) одну з БТГр 6-ї загальновійськової армії для відновлення боєздатності. Водночас, посилив угруповання на зазначеному напрямку за рахунок введення в операцію підрозділів зі складу Північного флоту.

Донецький напрямок

На Донецькому та Таврійському напрямках противник проводить штурмові дії та вогневі нальоти. Не полишає спроб штурму міста Маріуполя. Російські окупанти намагаються підготувати резерви та перейти у наступ на Сєвєродонецьк, Вугледар і Запоріжжя. Ворог має незначний успіх на Волноваському напрямку – захопив східні околиці та намагається просунутись далі.

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Водночас, противник не відмовляється від спроб проведення наступу на Кривий Ріг. Успіху не досяг. Здійснює пошук слабких місць в обороні українських захистників. З метою нарощування зусиль вводить в операцію резерви зі складу Повітряно-Десантних Військ. На окремих напрямках намагається утримати раніше зайняті рубежі.

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