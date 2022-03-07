Окупанти випустили по Україні близько 600 ракет — Міноборони США

Випущені ракети погубили не одне життя, зокрема дітей/Фото: колаж: "Сьогодні"

Від початку війни Російської Федерації проти України агресор випустив по нашій країні 600 ракет. Однак, попри це, система ППО України все ще залишається ефективною.

Про це повідомляє ABC News.

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Як розповів високопоставлений представник Міністерства оборони США, від початку вторгнення в Україну 24 лютого було здійснено близько 600 запусків російських ракет. Водночас він не зміг підтвердити повідомлення про застосування Росією касетних боєприпасів або термобаричної зброї.

Представник Міноборони зазначив, що система протиповітряної та протиракетної оборони України все ще ефективна і продовжує активно використовуватися. Крім того, він уточнив, що окупанти не залишають спроб завоювати панування в українському повітряному просторі.

Українців просять не знімати ППО

Українців закликали не знімати на відео роботу протиповітряної оборони. Ворог не повинен знати, звідки йому "прилетить".

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"Уявіть, красива картинка: летить російський літак, а йому назустріч — ракети нашого ППО. Фініта ля комедія. І ось така "картинка" рятує наші життя та наші будинки", — зазначив нардеп Олексій Гончаренко.

Крім того, він написав, що повітряна оборона ефективна тоді, коли про неї не знають.

"Не публікуйте відео таких салютів. Усі відео вильотів та попадання ракет демаскують системи ППО. Не публікуйте відео. Це знижує захист наших міст, а отже, веде до смерті близьких та друзів", — написав нардеп у Telegram.

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