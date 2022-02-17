Омікрон вражає дітей: головні симптоми небезпечного штаму – список

Діти часто хворіють на коронавірус. Фото: колаж "Сьогодні"
Омікрон все більше вражає українців. Новий штам фіксують і в дітей.
Про це повідомили у Telegram-каналі "Коронавірус інфо".
Основні симптоми омікрону у дітей:
- різке підвищення температури;
- нежить і закладеність носа;
- "сухе" горло, коли воно першить і пече (у маленьких дітей від цього погіршується апетит).
Серед характерних ознак захворювання – упродовж перших двох днів після зараження у дитини погано збивається температура.
COVID-19 у дітей
Як розповів педіатр Антон Асонов, діти хворіють на COVID-19 порівняно легше, ніж дорослі.
"Втім, з'явилася симптоматика. Зокрема, підвищена температура тіла, кашель, нежить. Усі подібні прояви респіраторної інфекції є у дітей" , – сказав педіатр.
Чи потрібно вакцинувати дітей?
Головний санлікар країни Ігор Кузін в інтерв'ю "ВВС" зазначив, що якщо дитина має супутні захворювання, такі як онкологія, астма, серцево-судинні, то їй варто зробити щеплення. Оскільки у таких дітей перебіг коронавірусу може бути тяжким.
"Якщо дитина здорова, то рішення залежатиме від того, як часто ця дитина відвідує організовані колективи. (…) Я б радив вакцинуватися. Це необхідно для персонального захисту", – додав санлікар.