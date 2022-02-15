Українців все більше вражає небезпечний омікрон: як не запустити хворобу (відео)

Є пацієнти з омікроном, які мають ускладнення та потребують госпіталізації

Наразі українців вражає переважно штам омікрон, і здебільшого коронавірусна хвороба проходить без ускладнень, якщо людина вакцинована. Але якщо щеплення немає – легковажити не варто.

Що в жодному разі не можна робити і що робити, щоб не було пізно, розповіли фахівці у випуску Сьогодні.

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Вперше за 2 роки пандемії українські лікарі, окрім коронавірусу, діагностують грип та інші респіраторні хвороби. Чи означає це, що COVID-19 здає позиції?

"Вірус мутує, бореться за своє виживання в популяції, і, ймовірно, через це заразність вища, ніж у попередніх штамів, а перебіг легший", – каже пульмонолог Інна Жук.

Однак є пацієнти з омікроном, які мають ускладнення та потребують госпіталізації. По-перше, це невакциновані хворі, по-друге – люди з груп ризику, серед яких літні люди.

"Якщо ж з'являються такі ускладнення як вірус-асоційована пневмонія, чи небезпека розвитку тромбозу, чи якісь інші ускладнення, то у пацієнта, ймовірно, буде висока температура, наростання задишки, виражена слабкість і може знижуватись сатурація", – зазначила лікарка.

На запитання про лікування ковіду пульмонолог Інна Жук відповідала і під час прямої трансляції "Запитай у лікаря", яку організував Фонд Ріната Ахметова. Там вона розповіла і про нові строки самоізоляції.

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"У разі відсутності симптомів через 5 днів людина може виходити із самоізоляції, не роблячи повторного тесту", – сказала Інна Жук.

Якщо ж респіраторні симптоми все ще є – хворий має продовжувати самоізоляцію до їх остаточного зникнення. Проте наявність симптомів ГРВІ не означає необхідності вживати якісь препарати, зазначає лікарка.

"Під час легкого перебігу ковіду жодних препаратів вживати не потрібно! Можна вживати вітаміни групи С та Д, мікроелементи, такі як цинк, а також обов'язково пити на день 2,5-3-3,5 літра рідини – ось і все, що потрібно!" – наголосила пульмонолог Інна Жук.

На диджитал-майданчиках Фонду Ріната Ахметова ефіри "Запитай у лікаря" переглянули понад двадцять два мільйони разів. До проєкту долучились десятки провідних медичних експертів.

"Сьогодні дуже важливо проводити таку роботу, відповідати на запитання пацієнтів, давати якнайбільше вірогідної інформації. Такі проєкти допомагають пацієнтам спокійно ставитися до тих чи інших моментів, з'являється більше впевненості", – додала Інна Жук.

Проєкт "Боротьба з COVID-19 в Україні" став частиною програми "Рінат Ахметов – порятунок життів". Загалом за 16 років роботи з різних напрямків благодійна організація допомогла вижити восьми мільйонам людей.

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