Омикрон поражает детей: главные симптомы опасного штамма – список

Дети часто болеют коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"
Омикрон все чаще поражает украинцев. Новый штамм фиксируют и у детей.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Основные симптомы омикрона у детей:
- резкое повышение температуры;
- насморк и заложенность носа;
- "сухое" горло, когда оно першит и печет (у маленьких детей от этого ухудшается аппетит).
Среди характерных проявлений заболевания — в течение первых двух дней после заражения у ребенка плохо сбивается температура.
COVID-19 у детей
Как рассказал педиатр Антон Асонов, дети болеют COVID-19 сравнительно легче, чем взрослые.
"Впрочем, появилась симптоматика. В частности, повышена температура тела, кашель, насморк. Все подобные проявления респираторной инфекции присутствуют у детей", — сказал педиатр.
Нужно ли вакцинировать детей?
Главный санврач страны Игорь Кузин в интервью "ВВС" отметил, что если ребенок имеет сопутствующие заболевания, такие как онкология, астма, сердечно-сосудистые, то ему стоит сделать прививку. Поскольку у таких детей течение коронавируса может быть тяжелым.
"Если ребенок здоров, то решение будет зависеть от того, как часто этот ребенок посещает организованные коллективы. (…) Я бы советовал вакцинироваться. Это необходимо для персональной защиты", - добавил санврач.