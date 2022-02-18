Небезпечний розлад. Як COVID-19 може вплинути на психіку

Вчені виявили небезпечні наслідки коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні досі висока захворюваність на коронавірус. Крім того, вчені виявили нові наслідки для психіки після хвороби.

Про це пише медичний журнал BMJ.

Реклама

Як проводили дослідження?

Вчені взяли дані 153 848 дорослих, які отримали позитивний ПЛР-тест. Потім вони порівняли їх із контрольною групою, яка не хворіла на COVID-19.

Крім цього, вчені порівняли COVID-пацієнтів з хворими на грип для того, щоб дізнатися, чи ризик розвитку психічних захворювань властивий тільки коронавірусу.

Що засвідчили результати?

Люди, які перехворіли на коронавірус, на 35% частіше страждали на тривожні розлади і майже на 40% частіше зазнавали депресії, ніж інші респонденти. У таких пацієнтів на 41% частіше спостерігалися проблеми зі сном і на 80% частіше нейрокогнітивний спад, що виявляється у забудькуватості, сплутаності свідомості, відсутності зосередженості та інших порушеннях.

Реклама

У чому причина таких наслідків?

Одна з гіпотез свідчить, що вірус може проникати в головний мозок та руйнувати клітинні та нейронні зв'язки, тим самим викликаючи психічні розлади.

Ще один постковідний симптом

У людей, які перехворіли на коронавірус, може випадати волосся. Сам вірус безпосередньо не вражає волосяні фолікули, але є тригери, які під час хвороби провокують цей процес.

Але лікарі зазначають, що постковідне випадання волосся є зворотним явищем хвороби й, як правило, повертається до норми самостійно.

Реклама

Є кілька факторів, які можуть спровокувати випадання волосся:

лихоманка – вивільняє прозапальні цитокіни (пептиди та білки), які пошкоджують клітини волосяного матриксу;

– вивільняє прозапальні цитокіни (пептиди та білки), які пошкоджують клітини волосяного матриксу; стрес – провокує вивільнення деяких специфічних нейромедіаторів, нейропептидів та гормонів, що сприяє змінам у циклі росту волосся;

– провокує вивільнення деяких специфічних нейромедіаторів, нейропептидів та гормонів, що сприяє змінам у циклі росту волосся; препарати зазвичай застосовуються під час терапії, також можуть змінювати фазу росту волосся;

зазвичай застосовуються під час терапії, також можуть змінювати фазу росту волосся; порушення мікроциркуляції волосистої частини голови внаслідок мікротромбозів.

Раніше ми писали: