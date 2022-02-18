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В Україні можуть ввести локдаун? Ляшко розповів про COVID-ситуацію

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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18 лютого, 13:32
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У країні все ще високі показники захворюваності, а також виявили нові варіанти штаму омікрон
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, чи буде локдаун
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, чи буде локдаун / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні не планують запроваджувати новий локдаун через ситуацію з коронавірусом. Країна вже пройшла пік захворюваності.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телеканалу Україна 24.

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"Я як міністр охорони здоров'я спільно з головним державним санітарним лікарем діятимемо відповідно до епідситуації. Для нас ключовою нормою діяльності є збереження життя українців, збереження здоров'я українців. У разі потреби ми ініціюватимемо запровадження додаткових карантинних обмежень", – сказав Ляшко.

Він додав, що не слід очікувати запровадження карантинних обмежень, оскільки є ефективні профілактичні засоби.

"По-перше, є вакцинація, по-друге, чіткі предиктори, які кажуть, що пандемія вже йде на зниження. З'явилися противірусні препарати прямої дії, з'явилася вакцина та нові штами втрачають агресивність. Ми пройшли пік, ми бачимо, як ми пройшли у нашому адаптивному карантині, коли всі сфери економіки працюють навіть у червоному рівні епідемічної небезпеки для вакцинованих, тому питання (про введення обмежень. – Ред.) не розглядається і введення локдауну сьогодні навіть не стоїть на порядку денному", – сказав Ляшко.

В Україні виявили новий варіант штаму омікрон

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що на території нашої країни зареєстровано варіанти омікрону BA.1 та BA.2.

"Поки що це поодинокі випадки. Але насправді, коли ми дивимося на підтипи штаму омікрон, то справді цей другий варіант викликає занепокоєння. Ми зараз не фіксуємо його масово, це переважно випадки зараження людей, що повернулися з-за кордону", – сказав санлікар.

Важливо, що варіант BA.2 не має генетичного маркера, який вчені використовували, щоб відрізнити варіант BA.1 від штаму "Дельта". Згідно з дослідженням вчених, BA.2 заразніший, ніж BA.1.

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