Епідемія не відступає. В Україні за добу виявили майже 35 тис. COVID-хворих

В Україні за 17 лютого від коронавірусної інфекції вилікувалися 29 254 особи

В Україні є нові випадки інфікування COVID-19/Колаж "Сьогодні"

За добу, 17 лютого, в Україні зафіксували 34 938 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них – 2879 у дітей, а 870 – у медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ.

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Також минулої доби:

госпіталізували – 3323 особи;

летальних наслідків – 282;

вилікувалися – 29 254 особи.

Кількість заражених у регіонах за добу:

м. Київ – 4538;

Вінницька область – 687;

Волинська область – 1118;

Дніпропетровська область – 2712;

Донецька область -1833;

Житомирська область – 1706;

Закарпатська область – 446;

Запорізька область -1405;

Івано-Франківська область – 536;

Київська область – 1316;

Кіровоградська область – 461;

Луганська область – 748;

Львівська область – 1490;

Миколаївська область – 1235;

Одеська область – 3587;

Полтавська область – 1668;

Рівненська область – 824;

Сумська область – 1118;

Тернопільська область – 608;

Харківська область – 1800;

Херсонська область – 980;

Хмельницька область – 1354;

Черкаська область – 1273;

Чернівецька область – 381;

Чернігівська область – 1114.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Карантинні зони

Жовта:

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місто Київ;

Полтавська область;

Харківська область.

Червона:

Закарпатська область;

Рівненська область;

Івано-Франківська область;

Луганська область;

Хмельницька область.

У помаранчевий зоні карантину перебувають інші області.

Через COVID-19 може випадати волосся

У людей, які перехворіли на COVID-19, може випадати волосся. Лікарі зазначили, що є фактори, що на це впливають.

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Сам вірус безпосередньо не вражає волосяні фолікули, але є тригери, які під час хвороби провокують цей процес.

Але лікарі відзначають, що постковідне випадання волосся є оборотним явищем хвороби і, зазвичай, повертається до норми самостійно.

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