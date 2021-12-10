"Помаранчевих" в Україні побільшало: де погіршуються COVID-показники

Від COVID-19 в Україні за добу одужали 24 456 осіб / Колаж "Сьогодні"

В Україні регіонів у "помаранчевій зоні" адаптивного карантинустало ще більше. Тепер там є дві області.

Про це повідомляє МОЗ.

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Хто знаходиться у "червоній зоні"

Вінницька,

Волинська,

Житомирська,

Запорізька,

Київська,

Миколаївська,

Сумська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернігівська.

Хто знаходиться в "оранжевій зоні"

Донецька,

Запорізька.

Хто знаходиться у "жовтій зоні"

Дніпропетровська,

Закарпатська,

Івано-Франківська,

Кіровоградська,

Луганська,

Львівська,

Полтавська,

Рівненська,

Тернопільська,

Харківська,

Вінниця.

Чернівецька.

Найбільше областей знаходиться саме у "жовтій зоні" адаптивного карантину. У Чернівецькій області є досить високі показники рівня госпіталізації. Інші показники у всіх регіонах в нормі.

Зони карантину в Україні. Скрін: сайт МОЗ

Із "червоної зони" можуть вийти ще дві області?

В Україні два регіони дуже скоро можуть вийти із "червоної зони" адаптивного карантину.Це Вінницька та Хмельницька області. Все через те, що у них не перевищено коефіцієнт виявлення випадків.

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Статистика коронавірусу в Україні

За добу 9 грудня в Україні зафіксували 11 327 нових підтверджених випадківкоронавірусної хвороби COVID-19.

Також:

госпіталізували – 2 551 особу;

летальних наслідків – 442;

одужали – 24 456 людина.

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