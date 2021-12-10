"Помаранчевих" в Україні побільшало: де погіршуються COVID-показники

Від COVID-19 в Україні за добу одужали 24 456 осіб / Колаж "Сьогодні"
В Україні регіонів у "помаранчевій зоні" адаптивного карантинустало ще більше. Тепер там є дві області.
Про це повідомляє МОЗ.
Хто знаходиться у "червоній зоні"
- Вінницька,
- Волинська,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Київська,
- Миколаївська,
- Сумська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернігівська.
Хто знаходиться в "оранжевій зоні"
- Донецька,
- Запорізька.
Хто знаходиться у "жовтій зоні"
- Дніпропетровська,
- Закарпатська,
- Івано-Франківська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Львівська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Вінниця.
- Чернівецька.
Найбільше областей знаходиться саме у "жовтій зоні" адаптивного карантину. У Чернівецькій області є досить високі показники рівня госпіталізації. Інші показники у всіх регіонах в нормі.
Зони карантину в Україні. Скрін: сайт МОЗ
Із "червоної зони" можуть вийти ще дві області?
В Україні два регіони дуже скоро можуть вийти із "червоної зони" адаптивного карантину.Це Вінницька та Хмельницька області. Все через те, що у них не перевищено коефіцієнт виявлення випадків.
Статистика коронавірусу в Україні
За добу 9 грудня в Україні зафіксували 11 327 нових підтверджених випадківкоронавірусної хвороби COVID-19.
Також:
- госпіталізували – 2 551 особу;
- летальних наслідків – 442;
- одужали – 24 456 людина.
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