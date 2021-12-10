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"Оранжевых" в Украине стало больше: где ухудшаются COVID-показатели

Валентина Шаповал
10 декабря, 11:04
Всего в желтой зоне находится 12 областей

От COVID-19 в Украине за сутки выздоровели 24 456 человек / Коллаж "Сегодня"

В Украине регионов в оранжевой зоне адаптивного карантина стало еще больше. Теперь там находится две области.

Об этом сообщает Минздрав.

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Кто находится в красной зоне

  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Николаевская,
  • Сумская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черниговская.

Кто находится в оранжевой зоне

  • Донецкая,
  • Одесская.

Кто находится в желтой зоне

  • Днепропетровская,
  • Закарпатская,
  • Ивано-Франковская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Полтавская,
  • Ровенская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Херсонская.
  • Черновицкая.

Больше всего областей находится именно в желтой зоне адаптивного карантина. В Черновицкой области достаточно высокие показатели уровня госпитализации. Остальные показатели во всех регионах в норме.

Зоны карантина в Украине. Скрин: сайт Минздрав

Из красной зоны могут выйти еще две области?

В Украине два региона совсем скоро могут выйти из красной зоны адаптивного карантина. Это Винницкая и Хмельницкая области. Все из-за того, что у них не превышен коэффициент выявления случаев.

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Статистика коронавируса в Украине

За сутки 9 декабря в Украине зафиксировали 11 327 новых подтвержденных случаевкоронавирусной болезни COVID-19.

Также:

  • госпитализировали – 2 551 человека;
  • летальных исходов – 442;
  • выздоровели – 24 456 человек.

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