Опади відступають: погода в Україні покращиться, але буде холодно (карта)

Українці можуть залишити парасольки вдома/Колаж: "Сьогодні"
У четвер, 8 грудня, в Україні опадів не прогнозують. Очікується хмарна погода.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Протягом дня в країні прогнозують прохолодну погоду. Вітер — північно-східний, 5-10 м/с.
На заході стовпчики термометрів коливатимуться від -3 до +5 градусів. На сході варто очікувати 5-7 градусів тепла.
У північних регіонах — від -2 до +7 градусів. На півдні буде 5-7 градусів тепла.
В Києві опадів не прогнозують, від -1 до +1 градуса, а в Сімферополі — 5-7 градусів тепла.
Україна атакує негода
На території всієї України спостерігається ожеледиця на дорогах, налипання мокрого снігу та рівень небезпеки – жовтий.
У слизький період слід бути дуже обережними як водіям, так і пішоходам.
Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:
- Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги;
- Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів;
- При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед;
- Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги;
- Обходьте металеві кришки люків;
- Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати;
- Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи;
- Попросіть своїх бабусю та дідуся залишитися в цей період вдома.
Читайте також
- Україну накрили небезпечні снігопади та бурі. Жителі трьох областей залишилися без світла
- У Карпатах зустріли справжній зимовий світанок.