Осадки отступают: погода в Украине улучшится, но будет холодно (карта)

Украинцы могут оставить зонтики дома/Коллаж: "Сегодня"

В четверг, 8 декабря, в Украине осадков не прогнозируют. Ожидается облачная погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В течение дня в стране прогнозируют прохладную погоду. Ветер — северо-восточный, 5-10 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от -3 до +5 градусов. На востоке стоит ожидать 5-7 градусов тепла.

В северных регионах — от -2 до +7 градусов. На юге будет 5-7 градусов тепла.

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В Киеве осадков не прогнозируют, от -1 до +1 градуса, а в Симферополе — 5-7 градусов тепла.

Украина атакует непогода

На территории всей Украины наблюдается гололед на дорогах, налипание мокрого снега и уровень опасности – желтый.

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В скользкий период нужно быть очень осторожными как водителям, так и пешеходам.

Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги;

Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука;

При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед;

Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги;

Обходите металлические крышки люков;

Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить;

Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы;

Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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