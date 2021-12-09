Осадки отступают: погода в Украине улучшится, но будет холодно (карта)

Украинцы могут оставить зонтики дома/Коллаж: "Сегодня"
В четверг, 8 декабря, в Украине осадков не прогнозируют. Ожидается облачная погода.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В течение дня в стране прогнозируют прохладную погоду. Ветер — северо-восточный, 5-10 м/с.
На западе столбики термометров будут колебаться от -3 до +5 градусов. На востоке стоит ожидать 5-7 градусов тепла.
В северных регионах — от -2 до +7 градусов. На юге будет 5-7 градусов тепла.
В Киеве осадков не прогнозируют, от -1 до +1 градуса, а в Симферополе — 5-7 градусов тепла.
Украина атакует непогода
На территории всей Украины наблюдается гололед на дорогах, налипание мокрого снега и уровень опасности – желтый.
В скользкий период нужно быть очень осторожными как водителям, так и пешеходам.
Рекомендации для пешеходов во время гололеда:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги;
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука;
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед;
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги;
- Обходите металлические крышки люков;
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить;
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы;
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.
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