Розкрадання в оборонці: справи "Кузні на Рибальському" і "Богдана" скоро потраплять до суду

У новеньких кораблів при випробуваннях постійно щось горить / Колаж "Сегодня"

В кінці осені справа щодо постачання військової техніки низької якості до Збройних Сил України керівними особами Міністерства оборони України може бути передана до суду. Одночасно продовжується розслідування стосовно розкрадання бюджетних коштів на контрактах Міноборони з "Заводом "Кузня на Рибальському" і підрозділами ПАТ "Богдан Моторс".

Про це розповів виконувач обов’язків Директора ДБР Олексій Сухачов телеканалу "Дом".

За словами в.о.директора ДБР, найбільш кричущими кримінальними злочинами нині Державне бюро розслідувань вважає будівництво бойових десантно-штурмових кораблів на Кузні на Рибальському, купівлю медичних автомобілів марки "Богдан" та закупку снайперських систем.

"Була змова чиновників Міністерства оборони України та виконавців контрактів. У розпорядженні слідства є фактичні дані, які стали основою підозр, що були висунуті колишнім топчиновникам Міноборони та чинному керівнику одного із підприємств", – зазначив Сухачов.

Даремні кораблі

Міноборони не може прийняти на озброєння ці кораблі, оскільки вони не відповідають вимогам

Будівництво кораблів планувалось ще з 2015 року, проєкт ініціативно, за свої кошти розробило Миколаївське державне конструкторське бюро. "Але через небажання або, можливо, з причин відстоювання інтересів інших осіб і проєкт, і державний контракт виконувало ПАТ "Завод "Кузня на Рибальському", – розповів Сухачов.

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На сьогодні Міноборони не може провести повноцінні випробування цих кораблів, оскільки їх технічні показники не відповідають тим вимогам, які заклало Міністерство. При спробі провести випробування одного з них відбулось загоряння двигуна, швидкісні режими також не витримуються, і це – за умови відсутності на кораблі навантаження – особового складу з озброєнням. Таким чином кораблі не можуть бути прийняті на озброєння військово-морських сил.

Зі слів Олексія Сухачова, в рамках розслідування розкрадань в оборонній сфері:

здійснюється розслідування у 328 подібних кримінальних провадженнях;

в 2021 році було оголошено 17 підозр військовим та особам, які беруть учать у використанні бюджетних коштів;

16 обвинувальних актів направлено до суду;

винесено вироки по трем обвинувальним актам.

Етапи розслідування