"Залишайтеся вдома або здавайтеся". Білоруські добровольці звернулися до своєї армії (відео)

Білоруські добровольці записали звернення / Фото: Колаж: Сьогодні

Білоруські добровольці звернулися до армії своєї країни та попросили відмовитись воювати з Росією проти України.

Про це вони сказали у відеозверненні.

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Війна, яку веде Путін проти України

"Вас намагаються відправити на війну, яку веде Путін. Це ніяка не спецоперація з "денацифікації" та "демілітаризації" України. Україна виборює свою свободу. Це Велика Вітчизняна війна для українців. У 2020 році вам важко було зробити моральний вибір. Цей моральний вибір не пізно зробити ще сьогодні" , – сказав доброволець.

Поради для білорусів

Він закликав білоруських військових переходити на бік України, адже на її боці воюють білоруси. На відео, опублікованому в Мережі, білоруських військовослужбовців закликають не брати участь у непотрібній війні. Тим, кого вже відправили через кордон, радять здатися в полон, аби потім вони змогли отримати політичний притулок.

"Хлопці, залишайтеся вдома, і з вами все буде добре. У крайньому випадку, коли вас таки заженуть в Україну, за першої нагоди здавайтеся в полон. Українська влада ставитиметься до вас не як до військовополонених. Ви матимете можливість отримати політичний притулок" в Україні або в будь-якій країні Європи на ваш вибір. Хлопці, ми на правильному боці. Зробіть і ви свій вибір. Живе Білорусь!" – заявив другий доброволець.

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Що відбувається в Україні 1 березня

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