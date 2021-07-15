Відставка Авакова, зустріч Меркель з Байденом і візит Зеленського до США – головні новини СЬОГОДНІ

Про що потрібно знати українцям 15 липня – добірка головних новин четверга

У четвер, 15 липня, Верховна Рада України проголосувала за відставку голови МВС Арсена Авакова, в Вашингтоні канцлерка Німеччини Ангела Меркель зустрілася з президентом США Джо Байденом, а тим часом над світом нависла загроза поширення нових штамів коронавірусу.

"Сьогодні" зібрали головні новини дня.

Нардепи підтримали відставку Авакова

Верховна Рада звільнила Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Він очолював відомство 7 років, з лютого 2014 року, – це рекорд для міністрів. Його заяву про звільнення підтримав 291 народний депутат.

Сам міністр не з'явився на засідання парламенту, і його заяву зачитав з парламентської трибуни народний депутат від "Слуги народу" Олександр Бакумов.

Рада підтримала відставку Авакова. Колаж: "Сегодня"

Ангела Меркель зустрілася з Джо Байденом

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель прибула до Вашингтона на переговори з президентом США Джо Байденом. Як повідомили в Раді національної безпеки США, під час зустрічі в Білому домі будуть порушені питання, що стосуються Росії і України, проте будь-яких заяв з цього приводу не варто очікувати.

Джо Байден і Ангела Меркель. Фото: колаж "Сьогодні"

Лідери США і Німеччини планують обговорити широке коло питань, включаючи проблеми, пов'язані зі зміною клімату і пандемією COVID-19, політичне і економічне співробітництво, питання національної безпеки, в тому числі "протидію російським кібератакам і територіальній агресії", а також "підтримку суверенітету і територіальної цілісності України".

Світу загрожують нові штами коронавірусу

Комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій попередив про ймовірну появі і поширення планетоюнових штамів коронавірусу. Про це на брифінгу ВООЗ повідомив генеральний директор організації Тедрос Адханом Гебреїсус.

Світу загрожують нові штами коронавірусу. Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva

Він зазначив, що Комітет пандемію COVID-19 неправильно називає такою, що завершується, тоді як можуть з'явитися небезпечніші штами вірусу.

Реклама

Рада прийняла законопроєкт про онлайн-прописку

Верховна Рада прийняла законопроєкт №5463 про онлайн-прописку українців. "За" проголосував 251 нардеп. Закон вводить декларацію і реєстрацію місця проживання в електронній формі.

Змінити прописку можно буде онлайн. Фото: колаж "Сьогодні"

Прийнятий проєкт закону остаточно скасує "штамп у паспорті" і паперову довідку про місце проживання до ID-картки. А скористатися послугою можна на порталі "Дія".

В Офісі президента розповіли, коли Зеленський зустрінеться з Байденом

Зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом може відбутися наприкінці липня або на початку серпня. Про це сайту "Сьогодні" повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Володимир Зеленський та Джо Байден. Фото: колаж "Сьогодні"

За словами чиновника, зустріч українського та американського лідерів так і планувалася. "Плюс-мінус кілька днів", – зазначив радник Єрмака.

В Україні можуть зрости зарплати і пенсії

Верховна Рада України вперше в своїй історії схвалила підготовлену урядом трирічну Бюджетну декларацію. Документ, завдяки якому в Україні можуть зрости зарплати і пенсії, прийняли в цілому, за проголосували 269 народних депутатів.

Перша спроба скласти таку декларацію була зроблена ще 2018 року. Але документ в результаті перейменували на "Основні напрями бюджетної політики". 2019-го знову повернулися до складання Декларації. Потім її знову вирішили відкласти через майбутні президентські вибори.

В Україні можуть збільшитись пенсії / Фото: уніан

Також в Бюджетній декларації передбачено, що прожитковий мінімум зростатиме, як і зараз, на розмір інфляції плюс 2%. Але в разі зміни законодавства обіцяють переглянути показники. Тобто всі ці розрахунки будуть актуальними, якщо владі не вдасться завершити реформу прожиткового мінімуму.