Перед смертю мер Кривого Рогу пив воду і чекав дзвінка: нове відео загибелі Павлова

Знайомі Павлова мають багато питань до слідчих, але їм багато чого не пояснюють. Колаж "Сьогодні"
З'явилося третє за рахунком відео з камер спостереження моменту загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Тут видно, що за кілька хвилин до пострілу градоначальник був один, ходив з телефоном і пив воду.
Про це повідомив на своєму ютюб-каналі місцевий журналіст Олег Єрмолінський.
Останні хвилини
На відео з камер спостереженя видно, як імовірно Костянтин Павлов виходить на веранду зі свого будинку. Він одягнений в футболку, шорти, шкарпетки і шльопанці. Він ходить і крутить в руках предмет, схожий на телефон (імовірно, міг чекати дзвінка). Зупиняється біля дверей і дивиться на подвір'я. Через півхвилини він встає і піднімає з підлоги фужер. Ставить його на стіл. Піднімає бутель води з підлоги і наливає воду в фужер. Прибирає бутель. Знову підходить до порогу. Сідає біля відчинених дверей, витягнувши ноги. Через неї видно тільки його голову і ноги в капцях.
Так він сидить близько 10 хвилин, майже не змінюючи положення тіла. Потім видно, як його голова сіпнулася і він впав. На ступенях сидів кіт, який чогось шарахнувся і відбіг.
Нагадаємо, буквально через кілька днів після смерті Костянтина Павлова в інтернеті з'явилося перше відео з камер спостереження, встановлених в будинку загиблого. На відео було видно, що імовірно Павлов був в кімнаті один. Він багато курив, листувався з кимось по телефону, після чого взяв у руки рушницю. В якийсь момент кішка в кімнаті відскочила.
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На другому відео тільки було видно чоловіка, який сидить на підлозі – з кімнати було видно його ноги і потилицю. В якийсь момент чоловік здригнувся і перекинувся .
Як повідомляли новини "Сьогодні" раніше, Костянтин Павлов був знайдений мертвим в своєму будинку рано вранці в неділю, 15 серпня. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".
Експерти пов'язують загибель мера Кривого Рогу з "бандою Хіпака" , яка складається з жителів міста.
Про загиблого
- Константин Павлов – украинский политик, народный депутат 7-го и 8-го созывов;
- был членом депутатской фракции ОПЗЖ;
- в 2020 году победил на выборах мэра Кривого Рога как кандидат от ОПЗЖ. В первом туре выборов он набрал всего около 9% голосов, заняв третье место после Юрия Вилкула и Дмитрия Шевчука ("Слуга народа"). Однако Вилкул, который много лет занимал пост мэра Кривого Рога, снялся с выборов, сославшись на состояние здоровья. Он призвал своих избирателей голосовать за Павлова, и тот победил во втором туре.