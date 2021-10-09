Майже 150 тис. за добу. В Україні збільшилася кількість вакцинованих

За добу в Україні вакцинувалися майже 150 тис. людей / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 8 жовтня 148 735 людей вакциновано проти COVID-19.

Про це пише МОЗ.

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З початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 7 495 413 людей, з них одну дозу – 7 495 411 людей, повністю імунізовані і отримали дві дози 6 083 379 людей (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 13 578 790 щеплень.

Протягом доби працювали:

962 мобільні бригади;

3153 пункти щеплення;

350 центрів вакцинації.

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У МОЗ пояснили, чому зростає захворюваність

Раніше ми повідомляли, що Україна зайшла в епідемічний сезон ГРВІ, тому в країні зростає кількість випадків захворювання на COVID-19.

"Ми зайшли в епідсезон ГРВІ і, прогнозовано, у нас зростає кількість випадків коронавірусу. Ми до цього готувалися і розуміємо, що це невідворотний процес. Кількість випадків зростатиме", – заявив міністр.

Ляшко додав, що є багато факторів, які впливають на збільшення захворюваності на COVID-19.

"Є багато факторів, які на це впливають: діти пішли до школи, температурні умови і циркуляція вірусу в цей період часу найбільше передається від людини до людини. Ці цифри не мають нас лякати, якщо у нас зростатиме кількість щеплень. Якщо зростатиме, то зможемо говорити, що епідсезон буде спокійним", – додав Ляшко.

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