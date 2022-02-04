Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини України

Майже 45 тисяч нових хворих! COVID-19 б'є рекорди в Україні

Юлія Гаврилюк
4 лютого, 08:16
За весь час пандемії в Україні захворіло – 4 213 675 осіб, а смертей – 100 983

У країні виявили нові випадки зараження коронавірусом / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 3 лютого в Україні виявили 43 778 нових підтверджених випадків COVID-19. Серед них – 4 381 дитина та 873 медики.

Про це пише пресслужба МОЗ.

Реклама

Минулої доби госпіталізували 4 328 людей, зафіксували 174 летальних наслідки. Крім цього, одужали 9497 осіб.

Усього за час пандемії проведено 18 404 417 ПЛР-тестування.

Реклама

Кількість заражених у регіонах за добу

  • м. Київ – 2869;
  • Вінницька область – 1356;
  • Волинська область – 1034;
  • Дніпропетровська область – 2115;
  • Донецька область – 1799;
  • Житомирська область – 3310;
  • Закарпатська область – 882;
  • Запорізька область – 1060;
  • Івано-Франківська область – 1959;
  • Київська область – 1551;
  • Кіровоградська область – 331;
  • Луганська область – 805;
  • Львівська область – 3791;
  • Миколаївська область – 921;
  • Одеська область – 4136;
  • Полтавська область – 1202;
  • Рівненська область – 2521;
  • Сумська область – 2073;
  • Тернопільська область – 1664;
  • Харківська область – 1789;
  • Херсонська область – 1058;
  • Хмельницька область – 2081;
  • Черкаська область – 1166;
  • Чернівецька область – 994;
  • Чернігівська область – 1311.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Читайте також: