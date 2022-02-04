Почти 45 тысяч новых заболевших! COVID-19 бьет рекорды в Украине

В стране обнаружили новые случаи заражения коронавирусом / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 3 февраля в Украине обнаружили 43 778 новых подтвержденных случаев COVID-19. Среди них – 4 381 ребенок и 873 медика.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

Реклама

За прошлые сутки госпитализировали 4 328 человек, зафиксировали 174 летальных исходов. Кроме этого, выздоровели 9 497 человек.

Всего за время пандемии проведено 18 404 417 ПЦР-тестирований.

Реклама

Количество зараженных в регионах за сутки

г. Киев – 2869;

Винницкая область – 1356;

Волынская область – 1034;

Днепропетровская область – 2115;

Донецкая область – 1799;

Житомирская область – 3310;

Закарпатская область – 882;

Запорожская область – 1060;

Ивано-Франковская область – 1959;

Киевская область – 1551;

Кировоградская область – 331;

Луганская область – 805;

Львовская область – 3791;

Николаевская область – 921;

Одесская область – 4136;

Полтавская область – 1202;

Ровенская область – 2521;

Сумская область – 2073;

Тернопольская область – 1664;

Харьковская область – 1789;

Херсонская область – 1058;

Хмельницкая область – 2081;

Черкасская область – 1166;

Черновицкая область – 994;

Черниговская область – 1311.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Читайте также: