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Почти 45 тысяч новых заболевших! COVID-19 бьет рекорды в Украине

Юлия Гаврилюк
4 февраля, 08:16
За все время пандемии в Украине заболело – 4 213 675 человек, а летальных исходов – 100 983

В стране обнаружили новые случаи заражения коронавирусом / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 3 февраля в Украине обнаружили 43 778 новых подтвержденных случаев COVID-19. Среди них – 4 381 ребенок и 873 медика.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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За прошлые сутки госпитализировали 4 328 человек, зафиксировали 174 летальных исходов. Кроме этого, выздоровели 9 497 человек.

Всего за время пандемии проведено 18 404 417 ПЦР-тестирований.

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Количество зараженных в регионах за сутки

  • г. Киев – 2869;
  • Винницкая область – 1356;
  • Волынская область – 1034;
  • Днепропетровская область – 2115;
  • Донецкая область – 1799;
  • Житомирская область – 3310;
  • Закарпатская область – 882;
  • Запорожская область – 1060;
  • Ивано-Франковская область – 1959;
  • Киевская область – 1551;
  • Кировоградская область – 331;
  • Луганская область – 805;
  • Львовская область – 3791;
  • Николаевская область – 921;
  • Одесская область – 4136;
  • Полтавская область – 1202;
  • Ровенская область – 2521;
  • Сумская область – 2073;
  • Тернопольская область – 1664;
  • Харьковская область – 1789;
  • Херсонская область – 1058;
  • Хмельницкая область – 2081;
  • Черкасская область – 1166;
  • Черновицкая область – 994;
  • Черниговская область – 1311.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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