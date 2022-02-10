Майже весна. Якою буде погода в Україні завтра – прогноз

П'ятниця порадує українців теплом / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Україні у п'ятницю, 11 лютого, буде теплою, але з опадами. У деяких регіонах пройде сніг та дощ. Морозу чекати не варто.

Про це повідомляє sinoptik.ua.

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На заході опади – сніг. Температура повітря +3...+5 градусів. На півдні потішить сонячна погода. Градусник покаже +2…+9 градусів.

На сході буде хмарно. А температура +2…+6 градусів. У північних регіонах дощова погода. Але так само буде тепло +1…+6 градусів.

Протягом усього дня у столиці буде хмарно. Без опадів.

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Народний прогноз погоди

11 лютого відзначається перенесення мощів святого Ігнатія Богоносця. Наші пращури цього дня слухали ліс: якщо він шумів, вони очікували відлигу.

Вважається, що з 3 по 11 лютого проходить сім морозних ранків, коли мороз особливо лютує. Погода цього дня часто мінялась, тому про неї говорили:"і теплом приголубить, і морозом віддубасить".

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