Під Черніговом перекрили трасу через смертельну ДТП з маршруткою – як об'їхати (карта)

Навколо місця аварії утворився невеликий затор. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Чернігівській області обмежили рух транспорту через смертельної ДТП, у якій загинуло 11 людей.
Про це повідомляє "Чернігів Оперативний".
За даними Telegram-каналу, рух у бік Мени перекрито. Об'їхати аварію можна через Седнів.
На google картах також видно, що навколо місця аварії утворився невеликий затор.
Фото: скріншот
Деталі ДТП
Аварія сталася 7 грудня близько 7:55. Автобус слідував за маршрутом "Чернігів-Сосниця".
За останніми даними, в аварії загинуло 11 людина і ще 8 травмовано. Для деблокації від ДСНС залучено 10 людина та 3 одиниці техніки.
Вже з'явилися перші фото з місця події.
Що вдалося дізнатися додатково
Новинам "Сьогодні" розповіли у ДСНС Чернігівської області, що ділянка траси, на якій сталася ДТП, не аварійно-небезпечна, тут ніколи не було концентрації автомобільних аварій.
"Тому причин може бути дві – або слизька дорога, або порушення правил дорожнього руху з боку водіїв. З'ясовуємо всі обставини", – заявили чернігівські рятувальники.
Як повідомили нашому кореспондентові у поліції, серед загиблих дітей немає. На цю хвилину слідчі ще не з'ясували навіть попередньої причини, але підтверджують, що ділянка не аварійно-небезпечна.
Також у ДСНС нам уточнили, що водій вантажівки вижив.
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