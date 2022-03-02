Під Конотопом російські окупанти розстріляли авто із цивільними, двоє загиблих (фото)

Війська РФ розстріляли авто цивільних. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Сумській області під Конотопом загинули двоє людей. Російські військові розстріляли авто цивільних на виїзді з міста.

Про це повідомляють в Офісі Генпрокурора.

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Це сталося 28 лютого 2022 року при виїзді із села Слобода Конотопського району. В результаті обстрілу двоє чоловіків загинули.

За цим фактом розпочато слідство. Його здійснює Конотопська окружна прокуратура за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними сайту "Сьогодні", автомобіль обстріляли, коли проходила колона техніки російських військових. Загинули батько та син.

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Розстріляний автомобіль. Фото: Офіс генпрокурора

Конотоп відмовився здатися окупантам

2 березня у Сумській області мер Конотопа Артем Семеніхін заявив, що російські війська, які зайшли в місто, поставили ультиматум місцевій владі. За його словами, якщо жителі чинитимуть опір, то місто накриють артилерією.

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Семеніхін виступив перед жителями міста та запитав, чи будуть вони воювати за Конотоп. Ті погодилися.

"Я сказав "Ідітє на х**!Ви − окупанти". А вони: "Ми − нє окупанти. У нас спецопєрація. Давайте співпрацювати. Буринь співпрацює". Я кажу, ми співпрацювати не будемо. Вони на 12.00 їдуть до нас. Ми готуємо коктейлі, зброю і воюємо", – сказав мер Конотопа.

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