Під Волновахою ліквідували наступника Мотороли "Воху"

Переможний марш Україною не вийшов / Колаж "Сьогодні"

З'явилося нове повідомлення про усунення ще одного російського терориста з так званого сепаратистського регіону "ДНР", який вторгся на територію України 24 лютого. Цього разу вантажем 200 став терорист на прізвисько "Воха", який командував батальйоном "Спарта" в ДНР після загибелі ще одного злочинця на прізвисько "Моторола".

Що відомо

"Сьогодні, 5 березня, у Волновасі загинув командир окремого розвідувального батальйону "Спарта" гвардії полковник Володимир Жога, позивний "Воха". Він отримав смертельне поранення", – про це повідомляв один з телеграм-каналів бойовиків зі слів глави так званої "ДНР" Дениса Пушиліна.

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Терорист Пушилін оголосив про присвоєння терористу Володимиру Жозі "звання героя ДНР".

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