Підготовка до параду на День Незалежності йде повним ходом. Відео масштабних навчань

Підготовка до параду на День Незалежності. Колаж "Сьогодні"

Збройні сили України готуються до грандіозного військового параду до 30-ї річниці Незалежності України. Солдати та офіцери карбують крок зранку до пізнього вечора на розпеченому плацу.

Репетицію параду бачив кореспондент "Сьогодні" Євген Назаренко.

На термометрі +30, жодного затінку, але дівчата з університету Шевченка знову і знову йдуть стройовим кроком плацом. Часу на розкачку вже немає: на підготовку до параду залишилось менше місяця.

"Декілька років тому мої батьки з маленьким братом ходили на парад і їм настільки сподобалось, тому заради емоцій батьків, заради бабусь, дідусів – хочеться їх просто порадувати", – ділиться курсантка Вероніка.

Вероніка – майстер спорту з художньої гімнастики. Та коли постав вибір майбутньої професії – віддала перевагу армії. І у збройних силах у дівчини теж амбітні плани – дослужитися принаймні до полковника.

Дівчата йтимуть єдиною жіночою коробкою на параді, тож до них прикута особлива увага. Менш як за місяць вони мають працювати як злагоджений механізм.

Паралельно із дівчатами ходити строєм та піднімати ногу на одну висоту готують президентський полк. На підготовку до параду у військових залишається менше місяця. Будуть тренуватися стільки, скільки потрібно. До параду усіх солдатів обирали дуже ретельно, тож якщо у когось не виходить – одразу шукають заміну. Командири впевнені – до 24-го серпня усі будуть готові.

У Чернігові до параду готується військова техніка. Танки, артилерія, бойові машини піхоти теж навчаються їхати єдиним строєм. Поки одні військові репетирують, другі готують техніку – чистять та фарбують, надають бойового вигляду.

За підготовкою до параду особисто стежить командувач Сухопутних військ України, адже саме його військовослужбовці беруть участь у репетиціях.

24-го серпня у параді візьмуть участь чотири тисячі військових. Залучать також ветеранів і вперше окремою коробкою йтимуть військові новоствореного роду військ – територіальної оборони.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України заявили, що на параді до Дня Незалежності буде жіноча "коробка", а не змішана, оскільки особливості чоловічої та жіночої статі різні.

Раніше через скандал з підборами Міністерство оборони прийняло рішення поміняти дівчатам-курсанткам взуття для марширування на параді.