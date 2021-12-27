"Підрив" Ради та "бомби" у ТЦ: в Україні нова хвиля "мінувань"

За останній місяць до поліції надійшло чимало повідомлень про "замінування" / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні все частіше з'являються повідомлення про замінування шкіл, лікарень, метро, вокзалів та навіть Верховної Ради. Ці повідомлення виявляються хибними, у зазначених місцях не виявлено вибухових пристроїв.

Сайт "Сьогодні" зібрав останні випадки "мінування" у країні.

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Що "мінували"

Міжнародний аеропорт "Одеса"

26 грудня правоохоронці отримали повідомлення про загрозу вибуху. На місці події працювали профільні служби: слідчо-оперативна група територіального відділу поліції, спеціалісти-вибухотехніки та кінологи.

Усього евакуювали 320 людей. Жодних вибухових речовин або пристроїв не виявили.

Верховна Рада

26 грудня 49-річний чоловік повідомив поліції, що в адміністративній будівлі Верховної Ради України закладено вибухівку, яку він має намір підірвати дистанційно.

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Поліцейські з'ясували, що хибне повідомлення про замінування надійшло від мешканця Дніпра.

Внаслідок цього чоловіка затримали. Він був за місцем проживання і мав при собі мобільний телефон, з якого повідомив про вибухівку.

ТЦ Blockbuster Mall у Києві

26 грудня надійшло повідомлення про "мінування" ТЦ. У поліції Києва кажуть, що повідомлення про мінування ТЦ надійшло на електронну пошту ТЦ. На місце виїхали кінологи та вибухотехніки. З приміщення було евакуйовано відвідувачів та персонал.

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Міст Патона

У Києві ввечері 25 грудня перекрили міст ім. Патона з обох боків. Невідомі знову зателефонували до поліції та заявили, що міст заміновано.

ТЦ River Mall у столиці

25 грудня у Києві повідомили про замінування торгового центру River Mall. Інформація про вибухівку у приміщенні надійшла на електронну пошту ТРЦ.

Школа у Дніпрі

21 грудня надійшло повідомлення про замінування навчального закладу №131 у Дніпрі. Оперативно з будівлі вивели всіх дітей та вчителів. Але нічого небезпечного зрештою не знайшли.

Центральний вокзал у Києві

19 грудня у Києві евакуювали всіх людей із Центрального вокзалу через повідомлення про замінування. Тимчасово обмежували роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів.

Житловий будинок

У Києві 16 грудня надійшло анонімне повідомлення про замінування житлового будинку. За попередньою інформацією, це будинок за адресою – вулиця Олени Пчілки, 5.

Ще одна школа у Дніпрі

У Дніпрі 15 грудня невідомий надіслав повідомлення виконувачу обов'язків директора школи №111, що навчальний заклад заміновано. У повідомленні невідомий написав: "У вас залишилося 7 хвилин". З будівлі евакуювали дітей та співробітників.

Попередньо виклик був хибним.

Лікарня у Києві

У Боярці (Київська область) 14 грудня чоловік "мінував" дитяче відділення лікарні. Псевдомінером виявився 34-річний житель міста Тетіїв. Співмешканка порушника перебувала у тій самій лікарні.

Поліцейські затримали порушника.

Як повідомляють ЗМІ, він приревнув лікаря до своєї коханої.

Дев'ять ТРЦ у Львові

Ввечері 8 грудня правоохоронцям надійшла інформація про мінування дев'яти торгових та торгово-розважальних центрів. Невідомий вимагав викуп у розмірі 20 мільйонів доларів.

Що замінували

ТРЦ "Victoria Gardens";

ТРЦ "King Cross Leopolis";

ТРЦ "Forum Lviv";

ТЦ "Магнус";

ТЦ "Опера Пасаж";

ТЦ "Роксолана";

ТЦ "ІнтерСіті";

ТЦ "Скриня";

ТЦ "Сихів".

Заправка

У Києві 1 грудня затримали чоловіка, який "замінував" АЗС у Подільському районі столиці. Таким чином він вирішив помститися працівникам автозаправної станції через конфлікт, що виник між ними.

40-річного уродженця Київської області затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Виявилося, що чоловік уже неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за хибні виклики спеціальних служб.

Що світить за хибне мінування

Покарання за хибне повідомлення про мінування в Україні є досить суворим – до 8 років в'язниці, але зловити "жартівників" важко. Вручають досить малу кількість підозр.

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