У Дніпрі біля школи знайшли два трупи, а сам навчальний заклад "замінували": що кажуть у поліції (відео)

Дзвінок про мінування поліцейські отримали об 11:01

На місці працюють рятувальники / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 21 грудня, біля школи №131 у Дніпрі знайшли тіла двох чоловіків у крові та з ножовими пораненнями. Наразі ж евакуюють дітей та персонал. Все через повідомлення про замінування навчального закладу.

Про це пише сайт Інформатор.

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Дзвінок про мінування надійшов до поліції об 11:01. На місце також прибули рятувальники та "швидка".

Оперативно з будівлі вивели всіх дітей та вчителів. Наразі на місце очікується приїзд вибухотехніків. Правоохоронці та фахівці ДСНС оглядають прилеглу територію.

Як пов'язані трупи чоловіків та мінування?

У поліції Дніпра поки що не пов'язують виявлення двох трупів чоловіків із мінуванням школи. Про це сайту "Сьогодні" повідомила речник міської поліції Аліна Стадник.

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Хибне мінування?

Як відомо, нині, напередодні зимових канікул, у більшості шкіл України триває період контрольних робіт.

"Сьогодні у багатьох навчальних закладах останній день написання таких робіт. Не виключено, що школу "замінували" заради зриву контрольних", – стверджують у поліції.

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