Погодні гойдалки. Де в Україні буде до +15, а де замете снігом – прогноз (карта)

Погода в Україні на 3 грудня / Колаж "Сьогодні"
Завтра, 3 грудня, в Україні буде мокрий сніг, а також штормовий вітер.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
Де буде сніг та вітер
Мокрий сніг із дощем очікується у західних, північних, а місцями у центральних областях. На решті територій опадів не буде.
Вітер буде південно-західним. У західних областях, а також на півдні та сході прогнозується штормовий вітер.
"Тримайтеся подалі від предметів та споруд, які можуть впасти або з яких може щось злетіти ", – стверджує синоптик.
В яких областях буде потепління
Завтра на Заході похолодає до +4 градусів. У Житомирській та Київській областях температура повітря становитиме максимум +5 градусів. На території Чернігова та Сум від +4 до +7 градусів.
У центральних областях прогнозують до +12 градусів, у східних областях максимум буде +13 градусів, а у південній частині буде від +10 до +15 градусів.
На Київ насуваються хуртовини та морози
До Києва прийдуть справжні холодивже 6 грудня. Тоді ж очікуються снігопади.
За прогнозом синоптиків, до 6 грудня у Києві буде мінлива погода з дощами. Але вже із 6 грудня у столиці похолодає. Так, уночі очікуються хуртовини, а вдень буде не більше 0 градусів.
7 грудня опадів не очікується, а вдень буде не вище за -2 градуси, вночі температура повітря опуститься до -5 градусів. 8 грудня вночі буде мороз до -8 градусів, а вдень -4 градуси. Надалі морози посиляться, а опадів не буде.
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