Поліція почала розслідувати кібератаки на сайтах державних органів

Слідчі дії продовжуються. Колаж "Сьогодні"

СБУ разом із Держспецзв'язком та Кіберполіцією продовжує розслідувати кібератаку на сайти органів державної влади.

Про це повідомили у прес-службі Кіберполіції.

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Деталі

Всього було атаковано понад 70 державних вебсайтів, 10 з яких зазнали несанкціонованого втручання.

"Контент сайтів при цьому змінено не був і витоку персональних даних не відбулося. Наші фахівці разом із адміністраторами міністерств та відомств відновили роботу більшості вебресурсів", – йдеться у повідомленні.

Як зазначили в СБУ, зараз з великою ймовірністю можна говорити, що відбулася так звана supply chain attack, тобто атака через ланцюжок постачання. Зловмисники зламали інфраструктуру комерційної компанії, яка мала доступ із правами адміністрування веб-ресурсів, які постраждали внаслідок атаки.

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За фактом несанкціонованого втручання у роботу сайтів державних органів слідчим управлінням поліції Києва порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання у роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України. Слідчі дії продовжуються.

Що сталося

Хакери в ніч на 14 січня атакували низку державних сайтів , у тому числі портал "Дія". Зловмисники опублікували на сайтах заяву про масштабний витік персональних даних українців.

Кібератака в Україні