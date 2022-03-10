Польський Сейм ухвалив законопроєкт про допомогу біженцям з України

Законопроєкт підтримали 439 депутатів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Польський сейм розглянув урядовий законопроєкт про допомогу громадянам України через вторгнення Росії на територію країни. Спеціальний закон регулює, зокрема, питання законності перебування українських біженців у Польщі, а також грошових виплат їх одержувачам.

Про це пише Onet.

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Деталі

За законопроєкт проголосували 439 депутатів, 20 були проти, троє з них утрималися. Майже вся Конфедерація (права коаліція євроскептиків), крім Конрада Берковича та Гжегожа Брауна, які були відсутні, Мацей Гдула, Павло Залевський та Станіслав Тишка проголосували проти.

Невдовзі після голосування Мацей Гдула пояснив своє рішення у соцмережах, зазначивши, що закон не надає допомогу біженцям, які не мають громадянства України, а в деяких випадках запроваджує так звану канцелярську безкарність.

Новий закон має регулювати законність перебування українців в Польщі. Після підтвердження особи біженці зможуть отримати номер PESEL, а їхнє перебування в країні вважатиметься легальним протягом 18 місяців.

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Положеннями закону передбачено таке:

Громадяни України зможуть перебувати в Польщі на законних умовах протягом 18 місяців. Строк може бути продовжений ще на 18 місяців.

Поляки, які приймають сім’ї з України, отримуватимуть підтримку — 40 злотих на день протягом двох місяців, тобто близько 1200 злотих на місяць. Гроші підуть людям, які прийняли біженців через органи місцевого самоврядування.

Уряд також створить "резерв спеціального призначення" для підтримки органів місцевого самоврядування. Він призначений для фінансування додаткових завдань місцевих органів влади щодо приймання біженців з України.

Зміни в законі допоможуть українцям користуватися державними послугами, особливо польською охороною здоров’я, і віддавати дітей у польські школи.

Доступ до роботи в Польщі також юридично означає доступ до сімейних пільг.

Евакуація з України

З кінця лютого понад два мільйони людей залишили Україну . Більшість біженців з України перетнули кордон із Польщею, інші рушили до Угорщини, Молдови, Словаччини та інших європейських країн.

. Більшість біженців з України перетнули кордон із Польщею, інші рушили до Угорщини, Молдови, Словаччини та інших європейських країн. Для Сум 8 березня запрацював гуманітарний коридор . Режим тиші розпочався з 9:00 до 21:00. Людей вивозитимуть до Полтави через Лохвицю та Лубни, маршрут узгоджений українською та російською сторонами.

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