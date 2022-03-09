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Словаччина призначила щоденні поїзди для біженців з України – розклад

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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9 березня, 08:48
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Щоденні поїзди почнуть курсувати з сьогодення
УЗ продовжує евакуацію українців
УЗ продовжує евакуацію українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Словаччина призначає щоденні поїзди для вивезення біженців із України. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє Укрзалізниця.

З станції Чієрна-над-Тісоу (Словаччина) поїзд вирушатиме о 7:00 і прибуватиме до Чопа о 7:40.

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Назад поїзд вирушатиме о 10:35 і прибуватиме в Кошице о 13:49.

Крім того, щодня курсуватимуть поїзди Чієрна-над-Тісоу – Кошице.

Також із ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом о 3 годині курсуватимуть 9 пар поїздів.

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Евакуація з України

  • З кінця лютого понад два мільйони людей залишили Україну . Більшість біженців з України перетнули кордон із Польщею, інші попрямували до Угорщини, Молдови, Словаччини та інших європейських країн.
  • Для Сум 8 березня запрацював гуманітарний коридор . Режим тиші розпочався з 9:00 до 21:00. Людей вивозитимуть до Полтави через Лохвицю та Лубни, маршрут узгоджений українською та російською сторонами.
  • Під час війни домашні вихованці стають додатковим випробуванням для своїх господарів, оскільки їхня евакуація потребує документів та додаткових зусиль. "Сьогодні" розповідало евакуюють тварин на поїздах і як вивезти вихованця за кордон.
  • "Сьогодні" також писали, якими рейсами "Укрзалізниця" евакуює українців за кордон, та розповідали, в яких країнах ЄС можна подорожувати залізницею безкоштовно .

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