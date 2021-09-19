Пора діставати тепліші куртки – синоптики озвучили холодний прогноз на неділю

В Україну прийшла справжня осіння погода. Колаж "Сегодня"

У неділю, 19 вересня, в Україні стане ще холодніше, а дощі накриють практично всю країну.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Згідно з прогнозом синоптиків, сьогодні сухо буде тільки в Запорізькій, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях. В інших регіонах очікується дощ, а на сході країни – ще й з грозами.

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Крім того, на вулиці буде ще холодніше. Прохолодніше всього очікується у західних областях – там температура буде коливатися від 9 до 12 градусів. У центрі і на півночі – 14-17 градусів, а на півдні і сході – 19-24.

У Києві в цей день йтиме невеликий дощ, температура 14-16 градусів.

В Україну прийшла осінь