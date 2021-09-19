Пора діставати тепліші куртки – синоптики озвучили холодний прогноз на неділю

В Україну прийшла справжня осіння погода. Колаж "Сегодня"
У неділю, 19 вересня, в Україні стане ще холодніше, а дощі накриють практично всю країну.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Згідно з прогнозом синоптиків, сьогодні сухо буде тільки в Запорізькій, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях. В інших регіонах очікується дощ, а на сході країни – ще й з грозами.
Крім того, на вулиці буде ще холодніше. Прохолодніше всього очікується у західних областях – там температура буде коливатися від 9 до 12 градусів. У центрі і на півночі – 14-17 градусів, а на півдні і сході – 19-24.
У Києві в цей день йтиме невеликий дощ, температура 14-16 градусів.
В Україну прийшла осінь
- Літо в Україні видався дуже спекотним, але варто було йому закінчитися, і відразу ж, з перших днів вересня у країні різко похолодало, йшли дощі, але потім погода знову налагодилася. З другого тижня вересня прийшло бабине літо – стало тепло, але, звичайно, не по-літньому. Традиційно має потеплішати ще і в жовтні. Народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз на жовтень.
Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попередив українців, що потрібно бути готовими до природних катастроф у майбутньому. За його словами, кліматичні зміни в країні, які могли б привести до катаклізмів, полягають у загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.
- Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими буде змінюватися погода у світі. При найбільш ймовірному Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.
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