Пошрамований та знекровлений: як виглядає Маріуполь сьогодні (фото)

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Маріуполі зараз сотні загиблих і тисячі поранених людей, але місто не здається російським окупантам.

Про це заявили в Маріупольській міській раді в Telegram.

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Що відбувається

"Замість розвитку своєї держави путінські нелюди прийшли нищити нашу країну та наші міста. Для них все просто. "Ломать – не строить".Ось так виглядає рідний Маріуполь сьогодні. Подивіться, що зробили із ним російські фашисти. Сотні загиблих. Тисячі поранених. Пошрамоване та знекровлене місто", – йдеться в повідомленні.

У міській раді також заявили, що маріупольці тримаються разом:

"Незнайомі люди допомагають та рятують один одного. 400 тисяч героїв боряться за життя. Місто стоїть твердо. Не здається окупантам. Вони майже знищили Маріуполь. Але їм ніколи не вдасться знищити нашу мрію. Ми відбудуємо свій дім разом. Форпост українського Донбасу обов’язково відродиться".

Маріуполь зараз. Фото – Маріупольська міська рада.

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Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на Донецькому та Таврійському напрямах основні зусилля російських окупантів зосереджені на захопленні міст Маріуполь та Сєвєродонецьк. Зазначається, що противник захопив східні околиці Маріуполя.

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