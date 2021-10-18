Постковідний синдром: у кого і як проявляється найчастіше

Постковідний синдром може проявлятися ще рік. / Фото: Колаж: Сьогодні

Постковідний синдром після хвороби коронавіруса може проявлятися ще цілий рік. Найчастіше його переносять люди, які були вакциновані.

Про це в ході брифінгу розповів директор КНП "Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Євгеній Черенок.

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За його словами, постковідний синдром може проявлятися від місяця до року після перенесеної хвороби.

"У людей, які природним шляхом перенесли коронавірусну інфекцію (були вакциновані), часто спостерігається так званий постковідний синдром", – розповів Черенок.

Симптоми постковідного синдрому:

утруднення дихання,

порушення сну,

задишка,

труднощі при концентрації уваги і тощо

Лікарі закликають вакцинуватися, щоб в подальшому цього уникнути.

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Коронавірус в Україні

В Україні за останню добу, 17 жовтня, виявили 9524 нових випадки інфікування коронавірусом. Це на 1764 менше, ніж добою раніше.

Вчора захворіли 790 дітей і 122 медпрацівника. Всього інфекцію підтвердили у 2 644 694 людина. За минулу добу від COVID-19 померло 177 жителів України (всього – 60 810). Вилікувати вдалося 2 329 418 інфікованих (3421 – за останню добу).

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