"Омікрон" в Україні. Як його переносять діти: перелік симптомів

Нова хвиля коронавірусу, викликана штамом "Омікрон", найбільше вражає дітей / Фото: Колаж: Сьогодні

Збільшення інфікованих COVID-19 дітей в Україні пов'язано з тим, що зараз домінує штам "Омікрон".

Про це розповів педіатр Антон Асонов. ТСН.

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Циркуляція "Омікрону"

За словами педіатра, в країні циркулює штам "Омікрон", він відрізняється від інших варіантів коронавірусу більш високою швидкістю розповсюдження. Тому педіатр радить робити тести на COVID-19 навіть за незначних проявів застуди.

"Це потрібно робити для того, щоб виявити — це коронавірус чи ні, чи небезпечний він для дитини чи ні, чи буде дитина заражати інших членів сім'ї, для яких це може бути потенційно небезпечним", - заявив Асонов.

COVID-19 у дітей

Як розповів Асонов, діти хворіють на COVID-19 порівняно легше, ніж дорослі.

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"Втім, з'явилася симптоматика. Зокрема, підвищена температура тіла, кашель, нежить. Усі подібні прояви респіраторної інфекції є у дітей" , – сказав педіатр.

Чи потрібно вакцинувати дітей?

Головний санлікар країни Ігор Кузін в інтерв'ю "ВВС" зазначив, що якщо дитина має супутні захворювання, такі як онкологія, астма, серцево-судинні, то їй варто зробити щеплення. Оскільки у таких дітей перебіг коронавірусу може бути тяжким.

"Якщо дитина здорова, то рішення залежатиме від того, як часто ця дитина відвідує організовані колективи. (…) Я б радив вакцинуватися. Це необхідно для персонального захисту", – додав санлікар.

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