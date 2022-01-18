Наближаємось до локдауну? В Україні "збільшується" "помаранчева зона"

Станом на 18 січня в Україні збільшилась "помаранчева" карантинна зона. Тепер в епіднебезпеці чотири області.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Наразі в "помаранчевій зоні" перебувають такі області:

Карантинні зони в Україні станом на 18 січня. Скріншот

В Україні минулої доби, 17 січня, зафіксовані 8 558 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, це на 3 486 випадків більше, ніж 16 січня.

Також минулої доби:

За весь час пандемії в Україні:

Директор облдепартаменту здоров'я Максим Хаустов повідомив, що 14 січня направили 30 проб до Києва. Приблизно 40% із них – це штам "Омікрон".

"Ми стоїмо на початку нової хвилі коронавірусу зі штамом "Омікрон", – сказав Хаустов.

За словами чиновника, сьогодні зайнято 25% ліжок у лікарнях першої хвилі. З підтвердженням нового штаму коронавірусу в Харківській області розпочали підготовку медиків.

"З сьогоднішнього дня... починаються заняття для первинної, вторинної та третинної ланки з особливостями надання допомоги хворим з коронавірусом з новими штамами. Вони будуть приблизно тиждень продовжуватися, після цього буде ще окреме навчання з постковідними станами", – додав Хаустов.

Раніше ми писали: