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Наближаємось до локдауну? В Україні "збільшується" "помаранчева зона"

Софія Ковнір
18 січня, 10:23
У кількох регіонах погіршилися показники нових COVID-випадків

В Україні оновили карантинні зони. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 18 січня в Україні збільшилась "помаранчева" карантинна зона. Тепер в епіднебезпеці чотири області.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Хто потрапив до "помаранчевої зони"?

Наразі в "помаранчевій зоні" перебувають такі області:

  • Івано-Франківська – три критичні показники (нові COVID-випадки, рівень та динаміка госпіталізацій)
  • Рівненська – критичний показник нових COVID-випадків
  • Сумська – критичний показник нових COVID-випадків
  • Чернівецька – критичний показник нових COVID-випадків

Карантинні зони в Україні станом на 18 січня. Скріншот

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Статистика коронавірусу в Україні

В Україні минулої доби, 17 січня, зафіксовані 8 558 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, це на 3 486 випадків більше, ніж 16 січня.

Також минулої доби:

  • госпіталізовані – 1 125 людей;
  • летальних наслідків – 188;
  • одужали – 5761 особа.

За весь час пандемії в Україні:

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  • захворіли – 3 768 088 людей;
  • одужало – 3 561 923 особи;
  • летальних наслідків – 98 549.

Кількість захворювань у регіонах за добу: Київ – 972;
Вінницька область – 372;
Волинська область – 142;
Дніпропетровська область – 286;
Донецька область – 365;
Житомирська область – 58;
Закарпатська область – 230;
Запорізька область – 188;
Івано-Франківська область – 640;
Київська область – 345;
Кіровоградська область – 61;
Луганська область – 207;
Львівська область – 870;
Миколаївська область – 148;
Одеська область – 350;
Полтавська область – 473;
Рівненська область – 370;
Сумська область – 384;
Тернопільська область – 282;
Харківська область – 678;
Херсонська область – 58;
Хмельницька область – 239;
Черкаська область – 214;
Чернівецька область – 475;
Чернігівська область – 151.

Перші випадки "Омікрону" знайшли ще в одній області

Новий штам коронавірусу "Омікрон" зафіксували у Харківській області. "Омікрон" виявили у 40% досліджених зразках.

Директор облдепартаменту здоров'я Максим Хаустов повідомив, що 14 січня направили 30 проб до Києва. Приблизно 40% із них – це штам "Омікрон".

"Ми стоїмо на початку нової хвилі коронавірусу зі штамом "Омікрон", – сказав Хаустов.

За словами чиновника, сьогодні зайнято 25% ліжок у лікарнях першої хвилі. З підтвердженням нового штаму коронавірусу в Харківській області розпочали підготовку медиків.

"З сьогоднішнього дня... починаються заняття для первинної, вторинної та третинної ланки з особливостями надання допомоги хворим з коронавірусом з новими штамами. Вони будуть приблизно тиждень продовжуватися, після цього буде ще окреме навчання з постковідними станами", – додав Хаустов.

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