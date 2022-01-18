Приближаемся к локдауну? В Украине "растет" оранжевая зона

В Украине обновили карантинные зоны. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 18 января в Украине увеличилась оранжевая карантинная зона. Теперь в эпидопасности четыре области.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Кто попал в оранжевую зону?

Сейчас в оранжевой зоне находятся следующие области:

Ивано-Франковска – три критических показателя (новые COVID-случаи, уровень и динамика госпитализаций)

Ровенская – критический показатель новых COVID-случаев

Сумская – критический показатель новых COVID-случаев

Черновицкая – критический показатель новых COVID-случаев

Карантинные зоны в Украине по состоянию на 18 января. Скриншот

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Статистика коронавируса в Украине

В Украине за прошедшие сутки, 17 января, зафиксировано 8 558 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни , это на 3 486 случаев больше, чем за 16 января.

Также за прошедшие сутки:

госпитализировано – 1 125 человек;

летальных исходов – 188;

выздоровело – 5 761 человек. За все время пандемии в Украине: Реклама заболело – 3 768 088 человек;

выздоровело – 3 561 923 человека;

летальных исходов – 98 549. Количество заболеваний в регионах за сутки:г. Киев – 972;

Винницкая область – 372;

Волынская область – 142;

Днепропетровская область – 286;

Донецкая область – 365;

Житомирская область – 58;

Закарпатская область – 230;

Запорожская область – 188;

Ивано-Франковская область – 640;

Киевская область – 345;

Кировоградская область – 61;

Луганская область – 207;

Львовская область – 870;

Николаевская область – 148;

Одесская область – 350;

Полтавская область – 473;

Ровенская область – 370;

Сумская область – 384;

Тернопольская область – 282;

Харьковская область – 678;

Херсонская область – 58;

Хмельницкая область – 239;

Черкасская область – 214;

Черновицкая область – 475;

Черниговская область – 151. Первые случаи "Омикрона" нашли еще в одной области Новый штамм коронавируса "Омикрон" зафиксировали в Харьковской области. "Омикрон" выявили в 40% исследованных образцов.

Директор облдепартамента здоровья Максим Хаустов сообщил, что 14 января направили 30 проб в Киев. Примерно 40% из них – это штамм "Омикрон".